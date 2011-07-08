Президент підпише закон про пенсійну реформу - прогноз експертів

Генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій ГЛАДКИЙ і старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Максим БОРОДА вважають, що Президент підпише закон про реформування пенсійної системи, прийнятий вчора Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні під час інтернет-конференції.

На думку М.Бороди на сьогодні немає підстав для його ветування, зокрема активного вираження невдоволення громадян прийнятим законом.

В.ГЛАДКИЙ зі свого боку зазначає, що уряд розробив законопроект про реформування пенсійної системи у взаємодії з парламентом.

Як зазначив перший заступник міністра праці та соціальної політики України у 2005-2010 роках Павло РОЗЕНКО, Президент зобов'язаний ветувати цей закон, зокрема, через те, що реформа не буде стимулювати громадян брати участь у пенсійному забезпеченні. Крім того, на його думку, близько 80% українців після введення в дію закону зможуть отримати тільки мінімальну пенсію.

Нагадаємо, 8 липня Верховна Рада прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

За дане рішення проголосували 248 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.