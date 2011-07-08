Єфремов не бачить перспективи у зверненні до КС з приводу пенсійної реформи

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає безперспективним звернення до Конституційного Суду з приводу неконституційності пенсійної реформи через нібито відсутності в сесійній залі належної кількості депутатів під час ухвалення закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи відповідні слова заступника Голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що звернення до КС є правом депутатів. «Але я знаю зі свого досвіду: коли ми були в опозиції, ми подавали відповідні заяви до Конституційного Суду, але я знаю, як важко довести питання, що містяться в цій заяві», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, довести відсутність депутатів у залі дуже важко, оскільки відбувається їх постійне переміщення. «Це безперспективно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, М.ТОМЕНКО заявив, що за ухвалення пенсійної реформи проголосували 248 народних депутатів, однак, згідно з письмовою реєстрацією, у сесійній залі знаходилося всього 143 депутата. За словами М.ТОМЕНКА, це є дуже важливим аргументом при зверненні до Конституційного Суду.