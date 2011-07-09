«Наша Україна» вимагає ветувати закон про пенсійну реформу

Політрада партії «Наша Україна» вимагає від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати закон про пенсійну реформу й обіцяє оскаржити його у Конституційному Суді.

Про це йдеться в заяві партії, переданій в УНІАН прес-службою партії.

У заяві наголошується, що «Наша Україна» категорично засуджує ухвалення владною більшістю у Верховній Раді дискримінаційної пенсійної реформи, яка, на переконання членів партії, призведе до погіршення добробуту більшості українців.

«Партія регіонів, Блок Литвина та інші провладні групи у парламенті нав’язали суспільству недолугий та несправедливий пенсійний закон, яким перекладає вирішення проблем олігархічної економіки на плечі широких верств українського населення», - наголошують «нашоукраїнці».

В партії нагадують, що ще на етапі першого читання законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» «Наша Україна» застерігала владу від прийняття цієї псевдо реформи.

У заяві наголошується, що ухвалений законопроект не вирішує проблем покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду та збільшення мізерного розміру пенсій мільйонів українців. «Натомість, так звана реформа, зберігаючи пенсійні привілеї для можновладців, суттєво погіршує умови пенсійного забезпечення більшості українців, різко підвищуючи обов’язковий пенсійний вік та страховий стаж», - йдеться в заяві.

Саме тому, пояснюють в партії, всі депутати партійної групи «Нашої України» у Верховній Раді проголосували проти прийняття цього законопроекту, який не має нічого спільного проведенням справжніх реформ в країні.

«Наша Україна» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей законопроект, який був прийнятий з численними регламентними порушеннями та грубо порушує Конституцію України.

«У разі підписання законопроекту Президентом, «Наша Україна» ініціюватиме звернення народних депутатів до Конституційного Суду з вимогою скасування цього закону як антиконституційного», - наголошується в заяві.

«Наша Україна» добиватиметься скасування урядового пенсійного закону та проведення справжньої пенсійної реформи, яка дозволить відновити фінансову стабільність солідарної пенсійної системи та реально покращити пенсійне забезпечення громадян.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

За дане рішення проголосували 248 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» голосували народні депутати із фракції Партії регіонів - 188, із фракції НУ-НС - 11, із групи «Реформи заради майбутнього» – 18, із фракції Народної партії – 20 і позафракційні – 11.

Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" і Комуністичної партії України.

Розгляд законопроекту тривав майже 9 годин.