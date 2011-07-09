Тігіпко обіцяє скасувати спеціальні пенсії

15:25, 09 липня 2011
Соцполітика
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Сергій Тігіпко Віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що в Україні слід скасувати спеціальні пенсії, а пенсійні виплати нараховувати за загальною і єдиною для всіх формулою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Ми проведемо реформування системи заробітної плати та відійдемо від спеціальних пенсій. Але перед цим буде широке обговорення», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр підтримує ідею скасування спеціальних пенсій для депутатів, міністрів та інших вищих чиновників. Разом з тим, на думку урядовця, виняток може бути зроблено для працівників МВС, прокуратури та військовослужбовців, які в усьому світі мають пенсійні пільги.

С.ТІГІПКО підкреслив, що реформування пенсійної системи має бути продовжуватись. При цьому і влада, і опозиція повинні виходити на компромісні рішення. «Головне, щоб працювали і був результат», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом передбачається обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1 квітня 2011 року – 7,64 тис. грн.); зменшити розмір пенсії з 90 до 80% зарплати держслужбовців; виплату дострокової (за півтора роки) пенсії держслужбовцям, депутатам, прокурорам, суддям проводити лише для непрацюючих пенсіонерів; обмежити заробіток для призначення пенсії народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соцвнесок, як для інших категорій пенсіонерів.

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