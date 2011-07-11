11-12 липня на Рівненщині оголошено днями жалоби за загиблими у пожежі, що сталася в Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування населення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження видав голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ.

Згідно з розпорядженням голови ОДА, у ці дні на території області буде приспущений Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій. Окрім того, 11-12 липня на Рівненщині буде відмінено проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, а також внесено відповідні зміни до програм теле- і радіопередач.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, в області протягом 10 липня перевірять усі територіальні центри соціального обслуговування на предмет виявлення технічних несправностей та уникнення подібних трагедій в майбутньому.

Голова ОДА В.БЕРТАШ доручив головам Березнівської, Демидівської, Дубенської, Дубровицької, Зарічненської, Здолбунівської, Корецької, Млинівської, Рівненської та Сарненської райдержадміністрацій особисто очолити робочі групи, які ревізуватимуть територіальні центри соціального обслуговування населення. До складу робочих груп увійшли заступники керівників районів, які координують роботу соціальної сфери, керівників структур охорони здоров’я, соціального захисту населення райдержадміністрацій, територіальних органів МНС та санепідемстанцій.

Уся інформація має надійти голові облдержадміністрації до кінця дня. Водночас впродовж трьох наступних днів спеціально створені комісії у всіх районах і містах перевірятимуть стан протипожежної безпеки в інтернатних установах системи освіти, охорони здоров’я і соціального захисту.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 липня в с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та 2 працівники центру.

Пожежники врятували 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні. Наразі 3 постраждалих перебувають у тяжкому стані, у тому числі 2 працівники центру.

Працює урядова комісія з розслідування причин трагедії.