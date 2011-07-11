Фахівці прогнозують подальше скорочення населення України
Про це О.МАКАРОВА сказала сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, що проводилась з нагоди Всесвітнього дня народонаселення, який за рішенням Генеральної Асамблеї ООН щорічно відзначається 11 липня.
Вона поінформувала, посилаючись на статистичні дані, що в Україні спостерігається стрімке скорочення загальної чисельності населення, причому переважно за рахунок молодих і працездатних людей.
“І на жаль прогноз у цьому сенсі є вкрай несприятливим. Навіть при позитивних тенденціях народжуваності, які ми спостерігаємо зараз, ми не зможемо зламати тенденцію скорочення чисельності. Народжуваність в осяжному майбутньому не буде забезпечувати навіть простого відтворення населення”, - сказала фахівець.
Вона наголосила також на поглибленні процесу старіння населення в українському суспільстві, тобто зростання частки населення старше 60-65 років. “Цей процес є неминучим і в майбутньому”, - запевнила вона.
“Прогнозом населення буде скорочуватись і його чисельність до 2050 року буде ледве перевищувати 40 млн. Буде скорочуватися частка молоді”, - констатувала вона, посилаючись на дані розроблених прогнозів щодо тенденцій та наслідків демографічних процесів в Україні.
За її словами, через низьку народжуваність в країні відбувається “старіння” населення.
“В порівнянні з даними перепису населення 1959 р., 1989 і останнього в 2001 р ми бачимо, що найбільше у структурі постаріло сільське населення і населення жіночої статі. Середній вік людей в регіонах коливається від 36 років на заході країни – Закарпатська, Рівненська, Волинська області, до 43 років – у Чернігівській, Донецькій і Луганській областях”, - констатувала науковець.
Так, згідно з прогнозами, у порівнянні з переписом населення 1959 р. частка категорії людей старшого віку зросте в структурі населення України з 10% до 32% у 2050 р., а частка середнього віку зменшиться – з 55% до 50% і частка молодшого населення зменшиться – з 34% до 18%.
Крім того, матиме місце значний статевий дисбаланс у старших вікових груп, особливо серед одинаків. Якщо розглядати співвідношення чоловіків і жінок віком 60 років і старше по відношенню до всього населення країни, то жінок буде десь двічі більше, а якщо взяти дані лише одинаків, то співвідношення - 1 чоловік десь на 8 жінок.
Окремо О.МАКАРОВА зупинилась на необхідності впровадження концепції освіти впродовж життя - для оновлення знань та навичок для старших вікових груп населення з урахуванням того, що у світі оновлення знань та технологій відбувається неймовірно швидкими темпами.
”Економічно активне населення не буде в осяжному майбутньому в достатній мірі поповнюватись за рахунок молодих контингентів, які саме і мають знання, які відповідають сучасним вимогам інноваційної економіки. На сьогодні ж інтелектуальний і творчий потенціал людей похилого віку не використовується у повній мірі. І крім того в суспільстві існують досить стійкі стереотипи, негативні, стосовно ролі та здібностей літніх людей”, - зазначила фахівець.
На її переконання, державна політика в умовах старіючого населення має будуватися виходячи, прийнаймні, з двох складових: перша – політика, спрямована на зміну демографічної структури, зокрема, збільшення народжуваності і поповнення молодого населення за рахунок міграційної політики, а друга складова – це підтримка людей похилого віку, причому основним засобом їх матеріального забезпечення має бути пенсія.