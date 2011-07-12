У Білорусі придумали новий формат «Революції через соцмережі»

У Білорусі організатори щоденних флешмобів «Революція через соціальні мережі» запропонували новий формат проведення заходу.

Як передає РІА «Новости», громадян просять відмовитися від оплесків, щоб не провокувати міліцію, а висловити свій протест дзвоном будильника на мобільних телефонах.

«Ставимо будильники на мобільних телефонах на двадцять годин, а коли вони продзвонять, вважати акцію завершеною», – закликали громадян через соціальні мережі активісти «Революції через соціальні мережі».

Ці виступи громадян одержали назву мовчазних мітингів, оскільки учасники не скандують гасел, мовчки стоять і лише плескають у долоні. Правоохоронні органи розцінюють це як порушення громадського порядку і жорстко присікають дані заходи.

Затриманих карали адміністративними штрафами або арештами на термін від 5 до 15 діб за дрібне хуліганство. За даними білоруського правозахисного центру «Весна», всеього за час проведення таких акцій було затримано близько 1730 осіб, зокрема 980 - у Мінську.

Наприкінці червня активісти пропонували самим шикуватися у черзі в автозаки, але до цього заклику ніхто не прислухався, а на початку липня організатори «Революції через соціальні мережі» пропонували розосередитися по дев`яти районах Мінська, щоб утруднити роботу міліції.