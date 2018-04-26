Пенсійна реформа – все в ім'я невизначеного майбутнього

Пенсійна реформа в Україні фактично розпочалася: депутати «відпрацювали» законодавчі кнопки, документ очікує на підпис Президента, а в тому, що він (підпис) буде, експерти не сумніваються. А далі – мільйони українців відігратимуть роль формувальної маси нової пенсійної політики держави. Що вона собою становить, кожен, навіть кому далеко до заслуженого відпочинку, відчує індивідуально.

Держава «поклопоталася» про молодь

Отже, найбільш невизначеним майбутнім після набрання «пенсійним» законом чинності - 1 вересня 2011 року – зможуть «похвалитися» люди до 35 років. Саме їх торкнеться поняття «реформа», яка передбачає кардинальні зміни в нинішній системі, а саме – створення другого і третього накопичувальних рівнів. Незважаючи на те, що третій рівень на сьогодні як такий існує, йому ще далеко до поняття реально працюючого механізму.

Передбачається, що наступного року, коли бюджет Пенсійного фонду стане бездефіцитним, частина пенсійних внесків громадян молодше 35 років спрямовуватиметься до державного накопичувального пенсійного фонду з подальшим збільшенням частки відрахувань з 2% до 7%. Через два роки ці кошти застрахований українець зможе вилучити і перерахувати до недержавного пенсійного фонду, наділеного функцією адміністрування пенсійного рахунку. Ось тут саме і варто поговорити про «невизначеність майбутнього». В Україні ринок недержавних пенсійних фондів на сьогодні виглядає достатньо примітивно, зокрема, через низький розвиток ринку цінних паперів. Надійністю такі фонди не визначаються. Скоріш за все, у цьому сегменті e найближчому майбутньому слід чекати серйозних змін. Наприклад, посилення функцій регулятора (Держфінпослуг) і створення гарантій для громадян, яким у результаті пирпаде дві пенсії, – державна та індивідуально накопичена. Але це в ідеалі. А поки що експерти досить скептично оцінюють ідею, зокрема бездефіцитність бюджету ПФ у найближчій перспективі.

Як відзначив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода, майже 90% дефіциту бюджету Пенсійного фонду пов`язано із відшкодуванням громадянам різниці між мінімальною пенсією і нижчою за цей рівень. Формула нарахування пенсій така, що ПФ вимушений це робити і забезпечувати таким чином законодавчі гарантії громадян. «І така ситуація жодним чином не зміниться з ухваленням закону», - говорить М.Борода.

За словами керуючого партнера компанії «LCF LAW GROUP», адвоката Ганни Огренчук, з урахуванням економічних і демографічних реалій України, бездефіцитність бюджету ПФ може ще тривалий час залишатися недосяжною мрією. Крім того, є маса питань щодо тих структур, які займатимуться пенсійними коштами громадян. «На законодавчому рівні не визначено, як обиратимуться компанії по управлінню активами на другому рівні пенсійної системи. До того ж, чітко не визначена відповідальність таких компаній і державний контроль їх діяльності», - підкреслює Г.Огренчук.

Для тих, кому за...

Тепер розглянемо реформу в плані нововведень для тих, кого не торкнуться зазначені відрахування, але безпосередньо зачепить збільшення пенсійного віку. Нагадаю, для жінок він поступово підвищуватиметься до 60 років уже з вересня п.р., для чоловіків-держслужбовців – на два роки, до 62-х - з 2013 року (також поетапно). Працюватиме ще й норма закону про підвищення пенсійного стажу: у жінок з 25 до 30 років, чоловіків – з 30 до 35 років. Проте при стажі у 30 років і по досягненні 55 років у жінок найближчі три роки є можливість піти на пенсію.

Тим, хто старший за 35, варто замислитися про своє пенсійне забезпечення. Адже, виходячи з норм закону, вони виявляться найменше захищеними, – одна державна пенсія при посиленні умов її отримання.

Але ще гірше безробітним жінкам, яким сьогодні під 50. Для них пенсійна реформа – важка проблема. Як надолужити брак стажу? Знайти роботу в такому віці, навіть за наявності досвіду, майже неможливо. У результаті – мізерна пенсія на схилі років. На тлі того, як парламентарі солідарно проголосували проти обмеження спецпенсій, такий підхід має особливо цинічний вигляд.

За словами М.Бороди, за кордоном це питання вирішується шляхом перенавчання громадян з урахуванням професійних вимог економік, тобто жінки бальзаківського віку залишаються затребуваними на ринку праці. В Україні механізм перепрофілювання також діє. Але, незважаючи на «нудні» звіти Служби зайнятості про зростання кількості «перенавчених», ситуація не змінюється на краще.

Є й позитивний момент. Українцям, стаж роботи яких перевищує необхідний, поталанило найбільше. Як відзначив М.Борода, він буде бонусом. Змінюються коефіцієнти розрахунку. Тобто, розмір пенсії індивідуально визначать в управліннях ПФ.

Після підготовки «такої м`якої», на думку ряду експертів, пенсійної реформи віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко узявся за розробку законів про легалізацію заробітних плат. Це, у принципі, має сприяти поповненню бюджету ПФ і передувати самій реформі. Але презентований громадськості варіант виведення з тіні доходів громадян не витримав критики. І замість його доопрацювання С.Тігіпко повернувся до пенсійної реформи і почав вносити до неї косметичні поправки. Експерти не поділяють такої логіки при ухваленні рішень.

За словами Г.Огренчук, в умовах масової видачі заробітних плат у конвертах важко спрогнозувати рівень накопичення громадян. «До того, як упроваджувати другий рівень пенсійного забезпечення, треба стимулювати перехід на виплату білих зарплат», - відзначила адвокат.

Але віце-прем`єр заспокоює – Кабмін до вересня підготує досить жорсткі заходи для легалізації зарплат. Тепер йдуть дискусії з працедавцями. Подивимося, чим вони закінчаться.

А щопоки можна констатувати, що пенсійна реформа пройшла в Україні майже непомітно, ніяких тобі могутніх демонстрацій, «пенсійних майданів», на відміну від західних держав, де такі ініціативи супроводжувалися заходами громадськості. Та великому реформаторові С.Тігіпко і таким, як він, не варто розслаблятися. Вже восени з`являться перші жертви нововведень, а їхні дії важко спрогнозувати.

Юлія Інденко (УНІАН)