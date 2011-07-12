Депутати пропонують варіанти забезпечення робочими місцями молоді

Народні депутати від Партії регіонів Андрій ПІНЧУК, Ельбрус ТАДЕЄВ, Юрій КОЛОЦЕЙ і Максим ЛУЦЬКИЙ пропонують звільнити від сплати єдиного внеску роботодавців, які надають перше робоче місце для молоді після закінчення навчання.

Це прописано в проекті закону №8783 від 7 липня 2011 року, текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Даним документом пропонується внести наступні зміни до Закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування»: «Роботодавці, які забезпечують працездатну молодь першим робочим місцем після закінчення навчання в професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування терміном на один рік з дня оформлення трудових відносин».

Відповідно до законопроекту, такі дії вплинуть на обсяги надходжень до бюджету Пенсійного фонду (ПФ). На думку авторів документа, дані витрати будуть покриті за рахунок інших джерел надходжень, передбачених ст.72 закону про державне пенсійне страхування: дохід від інвестування резервних коштів для покриття дефіциту бюджету ПФ у подальших періодах; кошти держбюджету і цільових фондів; кошти від фінансових санкцій за порушення порядку нарахування і сплати страхових внесків; благодійні внески; добровільні внески.

Депутати також упевнені, що при вступів дії даного законопроекту в майбутньому легалізація заробітних плат і зменшення рівня безробіття приведе до збільшення надходжень до бюджету ПФ і держбюджету.