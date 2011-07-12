Доступ до правосуддя в Україні став ще дорожчим - експерт

Доступ до правосуддя в Україні став ще дорожчим, і залишається лише сподіватись на те, що сплачені кошти дійсно будуть направлені на забезпечення здійснення правосуддя та зміцнення матеріально-технічної бази судів, як того бажають автори закону.

Так адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Микола БУРТОВИЙ прокоментував агентству УНІАН Закон України «Про судовий збір», ухвалений Верховною Радою 8 липня 2011 року.

Як зазначив адвокат, вказаним законом передбачається унормування питання щодо сплати судового збору в цивільному, адміністративному та господарському судочинстві. Принципово новим є порядок обрахування ставки збору, яка раніше була прив’язана до неоподатковуваного мінімуму громадян. Наразі ставка судового збору залежатиме від розміру мінімальної заробітної плати визначеної на 1 січня року в якому сплачується збір. З моменту вступу в дію закону (01.11.2011 р.) за звернення до суду необхідно буде сплатити більшу суму, ніж до цього. Зміни особливо гостро відчують юридичні особи, оскільки збір за звернення до господарського суду з майновими вимогами збільшився з 1% від суми позову до 2%. Збільшилась і гранична ставка судового збору - 60 мінімальних заробітних плат (56460 грн. замість 25500 грн.). Як стверджують автори законопроекту, збільшення ставок здійснено з метою стимулювання суб’єктів господарювання до дотримання договірної дисципліни.

За словами М.БУРТОВОГО, закон суттєво збільшив перелік об’єктів справляння судового збору. Так, збір необхідно буде сплатити також і за оскарження ухвал господарських судів, заяву про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову. При цьому звернення до касаційної інстанції обійдеться на 20% дорожче, ніж до апеляційної - 70% ставки збору сплаченої при поданні позову в суд першої інстанції замість 50% за старими правилами.

Адвокат також повідомив, що збільшилась, але незначно, ставка збору за звернення з адміністративним (немайновим) позовом з 0,2 н.м.г (3,4 грн.) до 0,03 розміру мінімальної заробітної плати (28,23 грн.). У зв’язку із збільшенням ставок збору, закон передбачає скасування обов’язку сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Як вважає М.БУРТОВИЙ, позитивним у законі є збереження пільг щодо сплати судового збору для найбільш незахищених верств населення.