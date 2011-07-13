УПЕК і Лозовська міськрада уклали договір соціального партнерства

8 липня 2011 р. Лозовський ковальсько-механічний завод, що входить до Індустріальної групи УПЕК, і Лозовська міська рада уклали договір соціального партнерства. Договір підписали Василь Чорномазий — генеральний директор ЛКМЗ і Сергій Степанов — голова Лозовської міськради.

«Уклавши цей договір, сторони починають реформування системи соціального партнерства у м. Лозова на основі довірчих і взаємовигідних відносин між бізнесом і органами місцевого самоврядування», — говориться в договорі.

Анатолій Гыршфельд, голова ради директорів Інвестиційної гри УПЕК, відзначає, що цей договір означає новий етап у розвитку Лозової, оскільки вперше у місті між бізнесом і владою укладено таку угоду. «Лозова — це великий індустріальний центр, ЛКМЗ — провідне машинобудівне підприємство в області, де працюють понад 3000 лозовчан. Сьогодні завод активно відновлює свої позиції після періоду спаду. Якщо у 2010 р. до місцевого бюджету було відраховано 9,144 тис. грн., що склало 17% міського бюджету Лозової, то вже у 2011 р. тільки за перше півріччя ЛКМЗ перерахував місту 5,180 тис. грн. — це 19%».

«Разом із тим ми розуміємо, що за останні роки в міському господарстві накопичилося безліч проблем. Тому компанія УПЕК, як головний акціонер ЛКМЗ, виходячи з інтересів працівників заводу — лозовчан, ухвалила рішення укласти договір соціального партнерства з Лозовським міською радою», — сказав А.Гіршфельд.

На сьогодні вже підготовлено план робіт на поточний рік. ЛКМЗ братиме активну участь у соціально-культурному розвитку міста: надавати шефську допомогу школам і дошкільним учбовим закладам, брати участь у впорядкуванні парків і дитячих майданчиків, в організації і проведенні міських свят та ін.

У серпні за участю вчителів шкіл і ліцеїв, заводчан і ветеранів праці буде розроблено програму, спрямовану на підвищення престижності робочих професій серед молоді.

Крім того, вже найближчим часом буде вжито заходів щодо використання можливостей ЛКМЗ для розвитку інфраструктури міста.

А.Гіршфельд також підкреслив, що такий договір соціального партнерства є відкритим, і закликав усі підприємства Лозової приєднуватися до цього партнерства, щоб спільними зусиллями зробити місто «найкрасивішим і комфортнішим для життя в Харківській області».

Довідка УНІАН: ПАТ «Лозовський ковальсько-механічний завод» — найбільше ковальсько-штампувальне і механо-складальне підприємство України і СНД. Спеціалізується на масовому великосерійному виробництві поковок 300 різних найменувань, встановлена потужність — до 180 тис. т поковок на рік. У 2010 р. чистий доход ЛКМЗ склав 466,7 млн. грн., прибуток — 25,5 млн. грн.

Індустріальна група УПЕК — одна з найбільших в Україні приватних компаній, що спеціалізуються в машинобудівному бізнесі, виробництві комплектуючих вузлів і устаткування для залізничної, автомобільної, сільськогосподарської, машинобудівної і металургійної галузей. Створена в 1995 році. Консолідований обсяг продажів підприємств ІГ УПЕК у 2010 році склав 1,58 млрд. грн.