ФПУ закликає Януковича ветувати закон про пенсійну реформу

Федерація профспілок України закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА застосувати право вето до Закону "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФПУ, у листі федерації до В.ЯНУКОВИЧА наголошується на тому, що ухвалений Верховною Радою України закон не відповідає основним напрямам пенсійної реформи в Україні. Також, на думку ФПУ, він не відповідає узгодженим позиціям між соціальними партнерами у Концепції подальшого проведення пенсійної реформи.

«Цей документ викликав гостру реакцію у трудових колективах, у профспілкових організаціях та в цілому в суспільстві, адже значна частина положень закону погіршують умови пенсійного забезпечення громадян та суперечать Конституції України», - наголошують у ФПУ.

Всеукраїнські профспілки та регіональні об’єднання профспілок звернулися до Президента з проханням застосувати право вето до закону в ухваленій редакції, повернути його Верховній Раді на доопрацювання та вжити усіх можливих заходів для захисту конституційних прав громадян на достатній рівень пенсій та забезпечення справедливості у сфері пенсійного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом передбачається обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1 квітня 2011 року – 7,64 тис. грн.); зменшити розмір пенсії з 90% до 80% зарплати держслужбовців; виплату дострокової (за півтора роки) пенсії держслужбовцям, депутатам, прокурорам, суддям проводити лише для непрацюючих пенсіонерів; обмежити заробіток для призначення пенсії народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соцвнесок, як для інших категорій пенсіонерів.