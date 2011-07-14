Уряд планує збільшити допомогу при народженні дитини

Уряд планує в 2012 році збільшити допомогу при народженні першої дитини до 26,6 тис. грн., другої - до 53,2, третьої - до 106,5 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, представляючи проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

Він зазначив, що соціальні параметри програми розвитку орієнтуються, в першу чергу, на зростання доходів громадян, посилення державних гарантій і базових соціальних стандартів.

Зокрема, проектом програми передбачається підвищення прожиткового мінімуму протягом 2012 року, щонайменше, на 23%, зростання мінімальної пенсії не менше ніж на 16,2%, збільшення реальної заробітної плати на 9%.

Крім того, планується, що розмір державної соціальної допомоги на дітей з малозабезпечених сімей буде підвищено вдвічі.