Кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 7,8%

В Україні у червні п.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з травнем на 7,8%, або на 43,1 тис. людина, і на 1 липня становило 506,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 7,1%, або на 38,8 тис. чол. (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становило 544,9 тис. осіб).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 липня 2011 року становив 1,8% загальної кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 липня п.р. одержували допомогу з безробіття, становило 371,2 тис. осіб, що на 8,6%, або на 24,9 тис. осіб, менше порівняно з даними на 1 червня п.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 липня 2011 р. становила 838,36 грн., що на 21,19 грн. більше, ніж на 1 червня п.р.