Профспілки пікетують Адміністрацію Президента. Вимагають ветування пенсійної реформи

Близько 30 представників Національної федерації профспілок України пікетують Адміністрацію Президента з вимогою накласти вето на закон про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори своєї організації, представники профспілок скандують: «Пенсіонери просять накласти вето на пенсійну реформу!», «Вето!», «Ганьба!».

Також на пікеті присутні представників профспілки будівельників України, які тримають гасло «Будівельники просять вето».

Пікетувальники скандують свої гасла за міліцейським кордоном на відстані приблизно 100 м від будівлі Адміністрації Президента.

Натомість впритул до будівлі АП за ще одним кордоном охороняють порядок декілька десятків представників правоохоронних органів.