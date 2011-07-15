Приватні пенсійні фонди створюватимуться людьми з оточення Президента - Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ за допомогою пенсійної реформи, якою передбачається створення приватних пенсійних фондів, збирається створити систему отримання додаткових прибутків для людей зі свого оточення.

Як повідомляє сайт Ю. ТИМОШЕНКО, про це вона заявила в ефірі телеканалу ТВі.

"Пенсійна реформа - це не тільки підвищення пенсійного віку. Вони протягнули приватні пенсійні фонди. І вже ЯНУКОВИЧ визначив і розписав, кому будуть належати ці приватні пенсійні фонди", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

За її словами, чинна влада розглядає громадян виключно як інструмент для свого збагачення. "Ті пенсійні внески, які платять люди після того, як ця машина буде запущена після прийняття пенсійної так званої реформи, будуть йти вже не в Пенсійний фонд держави, а в приватні пенсійні фонди, які, як, пам'ятаєте, трасти колись, які зникли, розчинилися в повітрі, а люди потім не могли знайти свої гроші ", - вважає лідер «Батьківщини».

"У Європі в 90-х роках існували трастові компанії, але в Україні трастові компанії перетворилися на те, що у людей забрали останні копійки, і потім ми не знайшли ні власників трастів, ні самі трасти, ні грошей, які люди вклали. В українських реаліях навіть добре відомі речі, які використовуються в країнах з ринковою економікою, у нас спрацьовують як грабіж людей. Тому пенсійна реформа - не тільки підвищення пенсійного віку, не тільки реальне зменшення пенсій, не тільки збільшення трудового стажу для виходу на пенсію, а це ще і замах на пенсійні внески людей", - заявила Ю. ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, 8 липня Верховна Рада Україна прийняла закон про пенсійну реформу. Крім створення приватних пенсійних фондів, документ встановлює, що пенсійний вік для жінок підвищений до 60 років, страховий стаж піднято до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.