Янукович відмінив парад на День Незалежності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував парад на День Незалежності.

Про це йдеться в указі глави держави щодо внесення змін до переліку заходів з нагоди 20-ї річниці незалежності України, повідомляє його прес-служба.

Зокрема, глава держави постановив скасувати проведення 24 серпня 2011 року параду військ у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також у містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України.

Президент також постановив відмовитися від виготовлення пам'ятного ювілейного знака «20 років незалежності України».

Заощаджені бюджетні кошти глава держави доручив уряду направити на фінансування заходів щодо посилення соціального захисту населення, йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, уряд виділив з держбюджету 177 млн. грн. на заходи, пов'язані зі святкуванням 20-ї річниці незалежності України.