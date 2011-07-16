Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до українського народу з нагоди річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Як ідеться у зверненні, розміщеному на сайті Президента, «цього року ми відзначатимемо 20-річчя прийняття Акта проголошення незалежності України. Передвісником цього найважливішого в нашій новітній історії документа стала Декларація про державний суверенітет України.

Це був перший самостійний крок на шляху відродження Української держави у другій половині XX сторіччя. Декларація визначила напрями майбутнього державотворення, право нашого народу на самостійність в економічній, військовій та міжнародній сферах, запровадила самовизначення української нації. Документом було закладено підвалини розвитку громадянського суспільства та демократичного правового устрою.

Задекларовані більш ніж два десятиріччя тому принципи залишаються актуальними і сьогодні, у час проведення реформ, становлення України як сучасної, сильної, європейської держави.

Добра та злагоди усім, миру та процвітання».