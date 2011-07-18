Держслужба зайнятості за півроку працевлаштувала 422,5 тис. безробітних

Державна служба зайнятості у січні-червні 2011 року працевлаштувала 422,5 тис. безробітних, що на 10% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляється на офіційному сайті служби, рівень працевлаштування незайнятих громадян збільшився до 35% проти 34,8% у січні-червні 2010 року.

На обліку в Держслужбі зайнятості в січні-червні ц.р. перебували 1,206 млн. незайнятих громадян. Статус безробітного мали 976 тис. осіб, з яких отримували допомогу по безробіттю 818,9 тис. осіб.

Протягом першого півріччя професійне навчання пройшли 130,7 тис. безробітних, що на 19% більше, ніж у січні-червні 2010 року. Рівень охоплення професійним навчанням зріс з 12,5% до 13,4%.

В оплачуваних громадських роботах взяли участь 210 тис. незайнятих осіб, що майже на третину більше, ніж у січні-червні 2010 року. Рівень залучення незайнятих громадян до участі у громадських роботах зріс з 15% у січні-червні 2010 року до 17,4% у січні-червні 2011 року.

На обліку в центрах зайнятості на 1 липня 2011 року перебували 516 тис. незайнятих громадян. Серед них 292,1 тис. становили жінки, 223,9 тис. - чоловіки; 213,6 тис. - молодь; 35,3 тис. - звільнені працівники; 106,8 тис. - особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 506,1 тис. осіб, з яких 371,2 тис. одержували допомогу з безробіття. Із загальної чисельності безробітних 199,3 тис. чоловік проживали в сільській місцевості, 306,8 тис. - у містах.

Роботодавці у першому півріччі зареєстрували в службі зайнятості 693,3 тис. вакансій, що на 7,8% більше, ніж у січні-червні 2010 року. На 1 липня 2011 року кількість вакансій у базі даних Держслужби зайнятості склала 90,5 тис., у тому числі для робітників - 44,2 тис., для службовців - 31,9 тис., і 14,5 тис. - для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Найпопулярніші професії, на які сьогодні є попит, це професії висококваліфікованих робітників - слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робітничих професій. Серед роботодавців користуються попитом фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.