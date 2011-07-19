Кабмін вніс зміни до порядку виплати соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям

Кабінет міністрів України своєю постановою вніс зміни до порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Постанову від 29 червня 2011 року №700 опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» від 19 липня (№129).

Згідно з внесеними змінами для кожної дитини (крім дитини-інваліда) з малозабезпеченої сім`ї рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%. Крім того, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20% для кожної дитини-інваліда з малозабезпеченої сім`ї, для дитини, яку утримує мати (батько, усиновитель), яка не перебуває в шлюбі, і для кожної дитини, у якої один або обидва батьки є інвалідами першої чи другої групи.