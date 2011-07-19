Кабмін затвердив план заходів щодо удосконалення оплати праці бюджетникам

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив план заходів щодо реалізації концепції вдосконалення оплати праці працівникам бюджетної сфери.

Розпорядження від 9 червня 2011 № 551-р опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 19 липня (№ 129).

Згідно із затвердженим планом, Кабмін доручив Міністерству соціальної політики, Національної академії наук за участю соціальних партнерів розробити та затвердити методику віднесення посад «бюджетників» до певних розрядів єдиної тарифної сітки.

Крім того, планується розробити та затвердити кваліфікаційні характеристики професій (посад) працівників навчальних закладів та наукових установ; опрацювати питання оптимальної кількості розрядів і співвідношення тарифних коефіцієнтів єдиної тарифної сітки з урахуванням міжнародного досвіду; провести оцінку професій (посад) працівників бюджетної сфери.

Також уряд доручив Мінсоцполітики та Міністерству фінансів за участю соціальних партнерів підготувати проекти рішень з системного підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду з метою поетапного наближення його до розміру мінімальної зарплати.

Окрім іншого, планується систематизувати доплати і надбавки до основної зарплати для працівників окремих галузей бюджетної сфери, а також розробити типове положення щодо видачі премій працівникам з урахуванням критеріїв оцінки ефективності їх діяльності.