Новопризначені пенсії скоротяться на 15-20% - ФПУ

Після вступу в дію Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» розміри новопризначених пенсій скоротяться на 15-20% в порівнянні з розмірами пенсій, які нараховуються на сьогоднішній день.

Як повідомили УНІАН у Федерації профспілок України (ФПУ), про це заявив заступник голови федерації Сергій КОНДРЮК.

У ФПУ спростовують слова віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА про те, що пенсійна реформа вирішує питання підвищення пенсій найменш захищеним українцям: «Навпаки, передбачені законом норми щодо збільшення тривалості страхового стажу на 10 років, зниження показників середньої заробітної плати для призначення пенсій зменшують розміри пенсій у "нових" пенсіонерів на 15-20%. Значна частина пенсіонерів будуть отримувати пенсії менше мінімальної, працюючі пенсіонери втратять право на перерахунок пенсій по зарплаті і т.д.». Тобто закон погіршить умови та рівень пенсійного забезпечення громадян.

Також у ФПУ наголошують, що нарахування пенсії з урахуванням середньої зарплати в Україні не за останній рік, а за три календарні роки перед зверненням за призначенням пенсії штучно знижує в середньому на 15% розміри пенсій, які будуть призначатися.

Крім того, норма про збільшення на 10 років стажу роботи порушує права працівників, які вже мають сьогодні 20-25 років стажу і до пенсії залишилося небагато часу. Внесені норми знижують розміри пенсій і позбавляють права на підвищення за понаднормовий стаж за 10 років страхового стажу, що призводить до звуження обсягу існуючих прав. Підвищення страхового стажу призведе до зниження рівня пенсій у багатьох пенсіонерів. Значно збільшиться кількість пенсіонерів, які отримуватимуть пенсії нижче мінімальної.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Федерація профспілок України закликає Президента застосувати право вето до цього Закону.

У листі федерації до Віктора ЯНУКОВИЧА підкреслюється, що прийнятий Верховною Радою закон не відповідає основним напрямам пенсійної реформи в Україні. Також, на думку ФПУ, він не відповідає узгодженим позиціям між соціальними партнерами в Концепції подальшого проведення пенсійної реформи.