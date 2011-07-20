ФПУ прогнозує масові судові позови у разі підвищення страхового стажу

Федерація профспілок України (ФПУ) прогнозує масові судові позови українців у разі вступу в дію закону про пенсійну реформу, зокрема, якщо почнуть діяти положення, якими передбачається збільшення страхового стажу.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив голова ФПУ Сергій КОНДРЮК.

За його словами, даним законом «в одну ніч» буде збільшено страховий стаж на 10 років - для чоловіків до 35 років, для жінок до 30. Крім того, на 10 років збільшиться мінімальний страховий стаж - до 15 років.

Таким чином, у ФПУ прогнозують масові судові позови українців з метою захисту своїх прав. «Правозахисні організації, і деяким чином опозиційні партії, у тому числі і профспілки, сприятимуть відповідному оформленню таких позовів з метою захисту прав громадян», - говорить він.

Крім того, каже С.КОНДРЮК, ФПУ має намір взяти участь у підготовці запиту до Конституційного суду з вимогою роз'яснити відповідність Конституції норм закону про пенсійну реформу. «З іншого боку, ми, напевно, візьмемо участь у підготовці відповідних запитів до Конституційного суду з метою роз'яснення, наскільки дана позиція є конституційною», - підкреслив він.

«Ми будемо пробувати внести зміни до цього закону у випадку, якщо Президент (Віктор ЯНУКОВИЧ) його підпишемо. Ми продовжуємо сподіватися, що Президент дасть зауваження до ряду, на наш погляд, антиконституційних норм, зокрема, одномоментного підвищення страхового стажу», - зазначив С. КОНДРЮК.

На його думку, підвищення пенсійного стажу не є нічим іншим, як спробою скоротити видаткову частину бюджету Пенсійного фонду. «Це тільки на кілька відсотків покращує ситуацію з витратами, але ФПУ постійно наполягає на тому, що нам треба думати про наповнення ПФ, а не займатися секвестром прав, які на сьогодні існують», - сказав він. У першу чергу, це підвищення заробітних плат для громадян.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Федерація профспілок України закликає Президента застосувати право вето до цього Закону.

У листі федерації до Віктора ЯНУКОВИЧА підкреслюється, що прийнятий Верховною Радою закон не відповідає основним напрямам пенсійної реформи в Україні. Також, на думку ФПУ, він не відповідає узгодженим позиціям між соціальними партнерами в Концепції подальшого проведення пенсійної реформи.