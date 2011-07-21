Кабмін встановив доплати до пенсій чорнобильцям, «дітям війни» і військовослужбовцям

Кабінет міністрів України встановив доплати до пенсій особам, потерпілим у результаті Чорнобильської катастрофи, «дітям війни» і звільненим військовослужбовців.

Згідно з постановою від 6 липня 2011 року № 745, текст якої розміщено на Урядовому порталі, дані доплати фінансуються за рахунок держбюджету.

Зокрема, «чорнобильцям» I категорії призначається щомісячна додаткова пенсія в таких розмірах: інвалідам I групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (229,2 грн.), інвалідам II групи – 20% (152,8 грн.), інвалідам III групи, дітям-інвалідам, особам, які страждають на променеву хворобу, - 15% (114,6 грн.). Крім того, для «чорнобильців» II категорії встановлено додаткову пенсію у розмірі 15% прожиткового мінімуму (114,6 грн.), III категорії – 10% (76,4 грн.), IV – 5% (38,2 грн.).

Також встановлено, що щомісячна компенсація сім`ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка призначається на кожного непрацездатного члена сім`ї, який перебуває на його утриманні, не може бути меншою за 10% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (76,4 грн.).

Передбачається, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлений зв`язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв`язку з втратою годувальника унаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії в 1986 році - інвалідів I групи – 1200 грн., II – 1090 грн. і III – 980 грн.; для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр. і для осіб, евакуйованих в 1986 році із зони відчуження, інвалідів I групи – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн.; для інших інвалідів I групи – 710 грн., II – 655 грн., III – 600 грн.; для дітей-інвалідів – 380 грн.

Для непрацездатних членів сім`ї померлого годувальника, які були на його утриманні, встановлюються такі розміри пенсій: на одного непрацездатного члена сім`ї – 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника, на двох і більше – 100%.

Крім того, встановлюється підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення: тим, хто проживає в зоні безумовного (обов`язкового) відселення, — 13,2 грн.; тим, хто проживає в зоні гарантованого добровільного відселення, — 10,5 грн.; тим, хто проживає в зоні посиленого радіоекологічного контролю, — 5,2 грн.

Для осіб, які мають право на пенсію, згідно із законом про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби, призначається мінімальний розмір пенсії в таких розмірах: за вислугу років – у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (764 грн.). По інвалідності мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим: для інвалідів війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – 120% (916,8 грн.), II групи – 110% (840,4 грн.), для III групи – 105% (802,2 грн.); для інших інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – 110% (840,4 грн.), II групи – 105% (802,2 грн.), III групи – 100% (764 грн.).

Для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби встановлюється мінімальна пенсія у розмірі 100% мінімального розміру пенсії, передбаченого для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби; з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і пожежної охорони – 120%; а з числа офіцерського складу і осіб начальницького складу (окрім молодшого) органів внутрішніх справ і пожежної охорони – 130%.

Також Кабмін встановив, що «дітям війни» (окрім тих, на кого розповсюджується чинність законів “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання або соцдопомоги, яка виплачується замість пенсії, підвищення проводиться у розмірі 49,8 грн.