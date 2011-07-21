Велика Британія готова приймати на пільгових умовах щороку по тисячі талановитих іммігрантів

Велика Британія створює спеціальну програму із залучення щороку по одній тисячі талановитих іммігрантів, які вирізнилися в науках і мистецтві.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Guardian.

Міністр імміграції Великої Британії Деміен ГРІН назвав чотири держструктури, які можуть запрошувати до країни для постійного проживання талановитих іноземців.

«Наша нова програма для видатних громадян, доступна для тисячі заявників, допоможе й далі залучати до Великої Британії яскравих фахівців і зберігати глобальне лідерство Сполученим Королівством», – пояснив Д.ГРІН.

За його словами, Рада з мистецтва Англії та Королівське товариство отримали квоту в 300 іммігрантів на рік, ще по 200 осіб може номінувати Королівська інженерна академія і Британська академія гуманітарних і суспільних наук.

Структурам дозволяється запрошувати до Великої Британії не лише лідерів у названих галузях, але й «тих, хто потенційно може стати лідером».

Рішення створити нову програму імміграції було ухвалено через численні протести організацій, що курирують у Великій Британії розвиток науки та мистецтва. На думку представників цих структур, колишня система розподілу квот для іммігрантів ставила під загрозу міжнародну репутацію країни у сфері науки і мистецтва.