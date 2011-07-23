ПЕТ-комплекс у Києві розпочне прийом хворих найближчим часом

Комплекс позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) у столичному Центрі ядерної медицини розпочне прийом хворих найближчим часом.

Про це міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№27 від 22 липня - 13 серпня 2011 г .).

«Скоро там уже розпочнуть приймати хворих», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що затримка з повноцінним функціонуванням комплексу була зумовлена дефіцитом кадрів у галузі ядерної медицини.

«Це дуже складне обладнання, щоб його експлуатувати, потрібні фізики-ядерники. А де їх узяти при нашому рівні зарплати? Але ми робимо все, щоб проблема вирішувалася», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Київська міська державна адміністрація заявляла, що дослідження на ПЕТ-комплексі проводитимуться з березня цього року.

Довідка УНІАН. Перший в Україні Центр ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій введений в експлуатацію в жовтні 2010 р. Кошторисна вартість будівництва Центру ПЕТ-технології становить 395 млн. грн., зокрема медичного, технологічного та інженерного обладнання– 302 млн. грн.

*** Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) є методом ядерної медицини, в якій використовуються властивості ядерних процесів при встановленні диференціального діагнозу і лікування. За допомогою ПЕТ можна виявити навіть невеликі метастази діаметром у кілька міліметрів. Крім того, ПЕТ є виключно ефективним методом клінічних досліджень пацієнтів з онкопатологією, оскільки дозволяє одержувати унікальну інформацію про метаболічну активність пухлин і зміни метаболізму, пов`язані з проведеною терапією. Це дає можливість оперативно оцінювати ефективність лікування і складати прогноз подальшого ходу захворювання.