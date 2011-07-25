У вересні уряд має намір подати до ВР 5 законопроектів щодо регулювання ринку праці

У вересні уряд має намір розглянути й подати у Верховну Раду п`ять законопроектів про регулювання ринку праці в Україні, зокрема щодо виведення з тіні зарплат і робочих місць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, 4 квітня 2011 року віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО представив громадськості два законопроекти щодо легалізації заробітних плат і робочих місць. Законопроекти так і не поставили на розгляд парламенту. Тоді ж, навесні 2011 року, було ухвалено рішення про розробку 5 законодавчих документів із планами прийняти їх восени 2011 року.

Як зазначили в прес-службі міністерства, на сьогоднішній день робоча група, до складу якої входять представники Мінсоцполітики і Державної інспекції з питань праці, допрацьовує ці законопроекти.

Згідно з текстами законопроектів, розміщеними на офіційному сайті Мінсоцполітики, у вересні планується розглянути законопроект «Про зайнятість населення», який визначає правові та економічні підстави держполітики зайнятості, зокрема, йдеться про соцзахист від безробіття з урахуванням міжнародного права.

Також будуть розглянуті проекти законів «Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців та інших суб`єктів підприємницької діяльності у сфері праці», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімальних розмірів оплати праці й гарантій їх забезпечення)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)».