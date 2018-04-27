Обіцяли - зробили: соцвиплати урізали

Обіцяне урізання соціальних виплат відбулося. Згідно з постановою уряду (№745), вони скорочені для низки категорій громадян. Держава за цією статтею видатків вже заборгувала кілька сотень мільярдів гривень. Погасити «позику» можливості немає і, як заявив глава Мін`юсту Олександр Лавринович, «ніколи не буде». Між тим, від позовів українців тріщать полиці в судах, які приймають рішення аж ніяк не на користь відповідача. Причому йдеться і про європейську Феміду. Таким чином, на порятунок скарбниці та іміджу країни запрацювало нововведення - платити будуть залежно від стану бюджету.

Після непроходження в парламенті законопроекту "Про гарантії виконання рішень суду" (№7562), яким передбачалося не тільки обмежити або скасувати низку пільг, але й приховати від цікавих очей конкретні їх обсяги та механізми надання, що повністю переходило під контроль Кабінету Міністрів, 14 червня Верховна Рада прийняла на перший погляд цілком нешкідливі зміни в закон про держбюджет. Серед маси цифр документа (законопроект №8654) проглядається основний реформаторський пункт - соцвиплати будуть визначатися не розмірами згідно із законами, а постановами Кабміну.

Тобто, подавати в суд на невиконання державою держгарантій ви, звичайно, можете, але позов не буде задоволений, бо уряд прийняв рішення, що бюджетні кошти не дозволяють зараз оплачувати ці потреби. Причому ніхто не скасовував закон про статус і соціальний захист «чорнобильців», дітей війни, ветеранів військової служби та інші, в яких їхні «блага» визначені в процентному співвідношенні до прожиткового мінімуму (що закріплено в цифрах). Таким чином, влада, з одного боку, на папері підвищує соцвиплати, а з іншого – вже за фактом знижує до вигідного їй рівня - безпрецедентний крок.

*** Згідно з постановою від 6 липня 2011 №745, текст якої розміщений на Урядовому порталі, дані доплати фінансуються за рахунок держбюджету.

Зокрема, «чорнобильцям» I категорії призначається щомісячна додаткова пенсія в таких розмірах: інвалідам I групи - 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (229,2 грн.), інвалідам II групи - 20% (152,8 грн.) , інвалідам III групи, дітям-інвалідам, особам, які страждають на променеву хворобу, - 15% (114,6 грн.). Крім того, для «чорнобильців» II категорії встановлена додаткова пенсія в розмірі 15% прожиткового мінімуму (114,6 грн.), III категорії - 10% (76,4 грн.), IV - 5% (38,2 грн.).

Також встановлено, що щомісячна компенсація сім`ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, що призначається на кожного непрацездатного члена сім`ї, який перебував на його утриманні, не може бути менше 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (76,4 грн.).

Передбачається, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв`язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв`язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії у 1986 році інвалідів I групи - 1200 грн., II - 1090 грн. і III - 980 грн.; для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр.. та для осіб, евакуйованих у 1986 році з зони відчуження, інвалідів I групи - 870 грн., II - 820 грн., III - 760 грн.; для інших інвалідів I групи - 710 грн., II - 655 грн., III - 600 грн.; для дітей-інвалідів - 380 грн.

Для непрацездатних членів сім`ї померлого годувальника, які були на його утриманні, встановлюються такі розміри пенсій: на одного непрацездатного члена сім`ї - 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника, на двох і більше - 100%.

Крім того, встановлюється підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення: тим, хто проживає у зоні безумовного (обов`язкового) відселення, - 13,2 грн.; тим, хто проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, - 10,5 грн.; тим, хто проживає у зоні посиленого радіоекологічного контролю, - 5,2 грн.

Для осіб, які мають право на пенсію, відповідно до закону про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби, призначається мінімальний розмір пенсії у таких розмірах: за вислугу років - у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (764 грн.). По інвалідності мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим: для інвалідів війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - 120% (916,8 грн.), II групи - 110% (840,4 грн.), для III групи - 105% (802,2 грн.); для інших інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - 110% (840,4 грн.), II групи - 105% (802,2 грн.), III групи - 100 % (764 грн.).

Для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби встановлюється мінімальна пенсія в розмірі 100% мінімального розміру пенсії, передбаченого для інвалідів із числа солдатів і матросів строкової служби; з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і пожежної охорони - 120%, а з числа офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і пожежної охорони - 130%.

Також Кабмін встановив, що «дітям війни» (крім тих, на кого поширюється дія законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи соцдопомоги, яка виплачується замість пенсії, підвищення проводиться в розмірі 49,8 грн.

Виходить, що при збереженні конституційного права громадянина звертатися до суду, а також дії ст.5 Закону "Про судоустрій і статус суддів" (судові рішення є обов`язковими до виконання), уряд, не порушуючи перерахованих норм, обмежує підстави для подібних звернень. А якщо навіть ви і продовжите відстоювати правду, то виплат доведеться чекати не один рік.

Нинішня влада пішла куди далі, ніж Кабмін Тимошенко. Не перешкоджаючи подачі позовів, тодішня влада абсолютно не напружувалася щодо оплати рішень за ними. Все списувалося на кризу. Спроба скоротити соцгарантії була, але провалилася. Люди мали хоч якусь надію на отримання належних сум. Тепер же при підйомі економіки, про що постійно говорять перші особи держави, і її забрали.

Дійсно, необхідно в цілому переглянути соціальну політику, анулювати добру половину пільг, які нескінченно зростають на обіцянках депутатів, як на дріжджах, замінити їх дієвою адресною допомогою. Але говорити про те, що робиться протягом двох десятиліть, мало, давно пора переходити до конкретних кроків. Вони неминучі, хоч і дуже болючі. Вдумайтеся, тільки до 1 квітня валовий зовнішній борг України склав понад 120 млрд. дол. - 84% ВВП. При цьому державний і гарантований державою борг на 30 червня досяг 60,2 млрд. дол., за травень він зріс на понад 4%.

Але не можна забувати, що гаманці українців «худнуть» від місяця до місяця. За підрахунками ООН, за межею бідності зараз живуть четверо з 5 українців. При цьому за 2010-й ми збідніли на 10%. Наша країна посідає 83-тє місце в рейтингу розвитку суспільства ООН, втративши 7 позицій всього за рік. Про яке урізання може йти мова?.. І не варто все списувати на прорахунки попередніх правителів. В принципі, й опозиція, і влада періодично міняються місцями, так що за такий стан речей отримати «по заслугах» мають і ті, й інші. І не треба розповідати, що зарплати і пенсії будуть зростати. Ми на ділі переконалися, яким чином виконуються подібні обіцянки. А реакція населення цілком прогнозована.

Як повідомив президент ВГО «Союз Чорнобиль України» Юрій Андреєв, у День незалежності «чорнобильці» спільно з ветеранами проведуть мітинг під стінами Адміністрації Президента з вимогою відновити їхні соціальні гарантії. В акції планують взяти участь близько 20 тисяч осіб.

«Брати участь будуть також ветеранські організації, тобто, ветерани війни, ветерани праці, військової служби, правоохоронних органів з усіх регіонів України. Найбільше учасників буде з Донбасу», - зазначив Ю.Андреєв.

При цьому він нагадав, що 53 народних депутати звернулися до Конституційного суду щодо правомірності введених норм. «Судячи зі складу суду, це (рішення - авт.) може бути прийняте десь у січні наступного року, - вважає Ю.Андреєв. - Подібне вже робила Тимошенко в грудні 2007 року. А в травні 2008 року Конституційний суд визнав такі дії неконституційними».

Залишається сподіватися, що не все прорахував Кабмін, і КС повториться в даному питанні.

УНІАН звернувся за коментарем у Мінсоцполітики щодо ситуації, яка склалася із соціальними виплатами. Відповіді поки що не було...

Олена Бистрицька (УНІАН)