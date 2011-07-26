Препаратів для лікування хворих на СНІД вистачить до жовтня-листопада - МОЗ

Залишку препаратів для лікування хворих на СНІД в регіонах вистачить до жовтня-листопада 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, про це міністр охорони здоров'я України Олександр АНІЩЕНКО поінформував представників Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ / СНІД (ЛЖВ).

"Ми працюємо в одному полі та з однією метою - забезпечити хворих на СНІД адекватним якісним лікуванням. Медики самостійно не зможуть вирішити питання профілактики ВІЛ-інфікування та надання комплексної допомоги хворим на СНІД, ми можемо вирішити проблему лише спільними зусиллями", - підкреслив міністр.

О. АНІЩЕНКО подякував представника Всеукраїнської мережі ЛЖВ за позапланову закупівлю дитячих форм антиретровірусних препаратів на суму понад 1,2 млн. грн.

Міністр поінформував представників Мережі про наявність залишку препаратів для лікування хворих на СНІД в регіонах до жовтня-листопада 2011 року. Крім того, щоб не переривати лікування, Міністерство проводить перерозподіл препаратів між регіонами, але на сьогоднішній день проблемним залишається питання забезпечення ліками нововиявлених хворих, фінансування лікування яких не було передбачено в державному бюджеті. Міністерство має намір вирішити це питання за рахунок економії коштів при проведенні тендерів, а також планує звернутися до уряду з проханням виділити додаткові кошти.

"Ми розуміємо і підтримуємо заходи МОЗ щодо наведення порядку з державними закупівлями ліків, - зазначив голова Координаційної Ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ Володимир ЖОВТЯК. - Перехідний період завжди важкий, тому Мережа готова надати всіляку підтримку Міністерству для забезпечення хворих на СНІД якісними ліками".

Під час зустрічі була досягнута домовленість щодо включення представників Всеукраїнської мережі ЛЖВ до складу робочої групи з перегляду номенклатури (найменування препаратів, що закуповуються в рамках державної програми) і розробці технічного завдання. Враховуючи необхідність прискорити проведення торгів та здійснення закупівлі препаратів, було прийнято рішення завершити перегляд номенклатури та розробку технічного завдання до 1 серпня.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання «Дзеркало тижня. Україна» писало, що у зв'язку з переділом ринку медичних тендерних закупівель, МОЗ за шість місяців поточного року не закупило жодної упаковки медпрепаратів.