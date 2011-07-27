Тігіпко заявляє, що уряд не скорочував соцвиплат «чорнобильцям»

Інформація, яка вийшла у деяких ЗМІ щодо зменшення соціальних гарантій для окремих категорій громадян, не відповідає дійсності.

Про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо прийняття урядової постанови № 745 від 6 липня 2011 року «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету», повідомила УНІАН прес-служба партії «Сильна Україна».

«Ця постанова лише закріплює діючі розміри соціальних гарантій держави. Ні про яке зменшення виплат не йдеться», - підкреслив віце-прем'єр-міністр. Він зазначив, що й інваліди-чорнобильці, і діти війни будуть отримувати належну їм допомогу в колишньому обсязі. Більш того, ці виплати автоматично будуть збільшуватися разом із зростанням прожиткового мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2011 парламентська більшість ухвалила правки до закону про Державний бюджет, що дозволяють Кабінету міністрів встановлювати порядок та розміри виплат для чорнобильців, військовослужбовців, надбавки до пенсії для дітей війни, виходячи з можливостей бюджету, а не грунтуючись на чинному законодавстві.

6 липня 2011 уряд прийняв постанову № 745, якою передбачено зменшення розмірів соціальних виплат ряду категорій громадян.

Зокрема, постановою передбачено, що розміри пенсій для інвалідів, відносно яких встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії у 1986 році інвалідів I групи - 1200 грн ., II - 1090 грн. і III - 980 грн.; для учасників ліквідації наслідків аварії у 1987-1990 рр.. та для осіб, евакуйованих у 1986 році з зони відчуження, інвалідів I групи - 870 грн., II - 820 грн., III - 760 грн. і т.д.

У той же час законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії у 1986 році інвалідів I групи - 220% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1680,8 грн), II - 200% ПМ (1528 грн) і III - 180% ПМ (1375,2 грн); для учасників ліквідації наслідків аварії у 1987-1990 рр.. та для осіб, евакуйованих у 1986 році з зони відчуження, інвалідів I групи - 160% ПМ (1222,4 грн), II - 150% ПМ (1146 грн), III - 140% ПМ (1069,6 грн) і т.д.