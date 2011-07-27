ВР не передала на підпис Президенту закон про пенсійну реформу

Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», прийнятий парламентом 8 липня, на підпис Президенту поки що не надходив.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит агентства.

«Станом на 26 липня 2011 року зазначений документ до Адміністрації Президента України не надходив», - наголошується в повідомленні.

В той же час у Комітеті Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів УНІАН повідомили, що Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» протягом трьох днів після його прийняття був оформлений, підписаний керівництвом комітету і переданий до юридичного управління.

У свою чергу в юридичному управлінні парламенту зауважили, що закон не може бути підписано головою Верховної Ради через наявність проекту постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв’язку з порушенням процедури його прийняття». Відповідний документ був зареєстрований народним депутатом з фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Ольгою БОДНАР та членом фракції Блоку "Наша Україна-Народна самооборона" Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Цей проект постанови має розглянути регламентний комітет парламенту і зробити висновки, які потім має розглянути парламент, коли повернеться з канікул восени.

Ю.КАРМАЗІН в коментарі УНІАН розповів, що крім проекту постанови, він ще 8 липня зареєстрував депутатське звернення до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА «Щодо вжиття заходів з поновлення конституційних прав народних депутатів України на здійснення законотворчої діяльності у зв’язку з недотриманням головою Верховної Ради вимог регламенту при прийнятті у другому читанні та в цілому проекту закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Депутат зауважив, що підставою для такого звернення, а потім і для внесення проекту постанови щодо скасування закону були порушення при голосуванні за вказаний закон.

Ю.КАРМАЗІН підкреслив, що, серед іншого, було порушено процедуру прийняття закону, передбаченого законодавством. Він нагадав, що за закон проголосували 248 народних депутатів, водночас він наголошує, що ця цифра не відповідає дійсності, оскільки в залі фізично було набагато менше народних депутатів. Так, він з’ясував, що письмово не були зареєстровані, а також були відсутні в момент голосування 61 депутат, картки яких проголосували «за». «Я вважаю, що це є порушення Конституції і регламенту, і свідчить про прийняття закону з порушенням процедури, передбаченої 91 ст. Конституції», - зауважив він.

Також у своєму зверненні парламентарій звертає увагу на порушення порядку ухвалення закону. Зокрема, на його думку, не було проведено обговорення статей законопроекту, щодо яких вносяться поправки.

Ю.КАРМАЗІН розповів і про інші порушення, допущені на стадії голосування закону у другому читанні і в цілому. Він зауважив, що українське законодавство передбачає скасування рішення про ухвалення закону ще до підписання головою парламенту, якщо під час голосування були допущені порушення.

Тому він звернувся до В.ЛИТВИНА з проханням усунути порушення норм регламенту ВР та Конституції. Крім того, депутат вимагає на черговому засіданні парламенту поставити на голосування включення до порядку денного проекту постанови щодо скасування закону про пенсійну реформу у зв’язку з порушенням процедури його прийняття.

«До прийняття вищевказаного рішення Верховною Радою України утриматися від підписання та направлення на підпис Президенту України закону», - написав Ю.КАРМАЗІН у звернені до В.ЛИТВИНА.

Ю.КАРМАЗІН також розповів, що він попередив і голову ВР, і першого віце-спікера Адама МАРТИНЮКА, що закон не може бути підписаний без додаткового голосування по технічним поправкам, оскільки це вважатиметься фальсифікацією. Він зауважив, що також пообіцяв їм звернутися до прокуратури, якщо це буде зроблено.

«Я зараз знаходжусь на робочому місці і контролюю кожного дня, що відбувається з законодавчим актом. Мою постанову мали розглянути на комітеті, але комітет не збирався», - зауважив Ю.КАРМАЗІН.

Депутат сказав, що він навіть про всяк випадок написав листи до Президента і генерального прокурора. «Але, на велике щастя, ні ЛИТВИН, ні МАРТИНЮК не захотіли йти на фальсифікацію», - наголосив він.

Як повідомлялося, згідно з роз’ясненнями юристів, відповідно до українського законодавства, текст закону, прийнятий Верховною Радою, не пізніш як у десятиденний строк оформляється головним комітетом, візується головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи особами, які виконують їх обов’язки, керівником юридичного підрозділу та керівником підрозділу, на який в установленому порядку покладено функцію з оформлення на підпис голові ВР прийнятих Верховною Радою актів, і подається на підпис голові Верховної Ради.

Голова ВР підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п’яти днів з дня його подання. У разі виявлення порушень встановленої законом законодавчої процедури, наслідком чого може бути скасування результатів голосування, а також у разі подання на підпис голові ВР тексту закону, не ідентичного тексту законопроекту, прийнятого Верховною Радою, народний депутат у дводенний строк може письмово звернутися до голови ВР з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону. У цьому разі голова ВР не підписує закон без розгляду зазначених пропозицій Верховною Радою.

У разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної Ради може внести на розгляд ВР пропозиції щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей. Це питання розглядається Верховною Радою без попереднього включення його до порядку денного у день внесення його головою ВР за умови попереднього отримання народними депутатами документів, необхідних для розгляду питання та прийняття рішення.