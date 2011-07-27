Кабмін має намір оптимізувати органи Пенсійного фонду

17:27, 27 липня 2011
Соцполітика
0

Кабінет Міністрів сьогодні прийняв постанову «Про створення територіальних органів Пенсійного фонду України», якою передбачається оптимізувати органи Пенсійного фонду (ПФ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як зазначив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, проект акту було розроблено Пенсійним фондом із метою оптимізації системи органів фонду, вдосконалення управління його місцевими органами й скорочення чисельності керівних посад.

Передбачається об`єднати управління ПФ, які на даний час функціонують у містах обласного підпорядкування, при цьому одне управління виконує повноваження по району, а інше – по місту. Таких управлінь – 122. Крім того, буде об`єднано 19 управлінь фонду, які на даний час функціонують у районах одного міста.

За словами С.ТІГІПКА, реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат ПФ і держбюджету. Згідно з попередніми розрахунками, буде скорочено 1220 штатних одиниць, що дасть можливість заощадити кошти ПФ на суму майже 70 млн. грн. на рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter