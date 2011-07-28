У Донецькій облраді лише 14% депутатів відвідують усі сесії

У Донецькій обласній раді VI скликання лише 13,6% обраних до цього органу депутатів відвідують усі пленарні сесії та засідання постійних комісій.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній організації ВГО «Комітет виборців України» із посиланням на дані, отримані у виконавчому апараті Донецької облради.

Так, згідно з наданою інформацією, відвідали тільки одне з п`яти сесійних засідань ради троє депутатів - членів фракції Партії регіонів: Віталій ПРИГОДСЬКИЙ (заступник генерального директора ТОВ «Торговий Дім «Мосагродон»), Станіслав ТОЛЧІН (генеральний директор ДП «Макіїввугілля») і Володимир ЧАЙКА (генеральний директор Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства).

Не відвідали жодного засідання своїх постійних комісій також троє депутатів - членів фракції Партії регіонів: Леонід БАЙСАРОВ (генеральний директор ВАТ «Вугільна компанія «Шахта «Червоноармійська-Західна № 1»); Владислав ГРИНЬ (директор державної установи «Інститут невідкладної і відновлювальної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України») і Микола РОГОВ (начальник державного підприємства «Донецька залізниця»).