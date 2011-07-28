Уряд виділив 23 млн. грн. на соцдопомогу для дітей, позбавлених батьківського піклування

Уряд виділив 23 млн. 141 тис. 500 грн. на державну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 27 липня на засіданні Кабінету міністрів було схвалено розпорядження «Про затвердження додаткового розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Як зазначив голова Державної служби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, необхідність прийняття розпорядження обумовлена додатковим влаштуванням у період з січня по червень цього року 587 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, та фінансовим забезпеченням уже функціонуючих таких сімей.

"Відповідно до розпорядження, за рахунок нерозподіленого резерву коштів субвенції, передбаченої статтею 18 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», будуть виділені кошти у сумі 23 141 500 грн, що дасть можливість здійснювати виплати в повному обсязі", – додав Р.САФІУЛЛІН.