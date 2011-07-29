Репрезентативність сторін профспілок та роботодавців підтверджується раз на п'ять років - НСПП

Підтвердження репрезентативності суб'єктів з боку профспілок і з боку роботодавців здійснюється раз на п'ять років.

Відповідна норма закріплена в порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності сторін профспілок та роботодавців, затвердженому наказом Національної служби посередництва і примирення (НСПП) від 21 липня 2011 № 73, повідомляється в газеті «Урядовий кур'єр» від 29 липня 2011 № 137.

Згідно з порядком, з дати прийняття рішення суб'єкт з боку профспілок або роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визначення з боку інших сторін соціального діалогу.

НСПП за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження веде реєстр суб'єктів сторін профспілок та роботодавців, який розміщується на офіційному сайті НСПП і в бюлетені НСПП.

Оцінка відповідності критеріям репрезентативності проводиться на трьох рівнях: національному - для участі в колективних договорах з укладення генеральної угоди, для делегації представників у Національну тристоронню соціально-економічну раду і т.д.; галузевому - для участі в колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод і для делегації представників до відповідних органів соціального діалогу; територіальному - для участі в колективних переговорах щодо укладення територіальних договорів та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.