Кабмін скоротить 141 управління Пенсійного фонду та створить 69

Кабінет Міністрів має намір оптимізувати структуру органів Пенсійного фонду (ПФ), скоротивши 141 управління, а на їх базі шляхом злиття буде створено 69 управлінь.

Відповідну постанову (№ 803 «Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду») уряд прийняв 27 липня 2011 року, повідомляється на офіційному сайті фонду.

На сьогодні в системі ПФ функціонують 727 територіальних управлінь в районах, містах і районах у містах. Передбачено, що в ході реалізації урядової постанови скоротиться 1220 штатних працівників.

Зміни стосуються переважно міст і однойменних районів: за рахунок злиття двох існуючих управлінь Фонду їх кількість в цілому по Україні зменшиться з 122 до 61. У деяких містах, в яких обслуговування пенсіонерів та інших громадян в даний час здійснюють кілька управлінь, на їх базі буде створюватися одне.

Найбільша кількість таких об'єднаних управлінь буде у Донецькій, Сумській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Оптимізація не торкнеться Києва, Харкова та Севастополя.

В даний час ПФ розробляє заходи щодо розгортання інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед населення, а також підприємств, організацій та установ-платників єдиного соціального внеску.

Передбачається, що процеси реорганізації завершаться вже восени поточного року.