Роботодавці і профспілки продовжили консультації по генугоді до 12 серпня

Представники роботодавців і профспілок продовжили консультації щодо реалізації окремих положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 рр.. до 12 серпня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Сторони представили свої офіційні позиції щодо розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки в 2012 році і обгрунтували їх визначення.

Переговори продовжені з метою додаткового опрацювання можливостей збільшення соціальних стандартів, а також посадових окладів працівників бюджетної сфери, у тому числі і державних службовців.

Планується, що 4 серпня відбудеться зустріч представників спільного представницького органу (СПО) роботодавців і представників СПО профспілок виробничих галузей, а 5 серпня - зустріч представників СПО профспілок та фахівців Мінсоцполітики, під час яких сторони мають намір всебічно обговорити дані питання.