Влада Одеси перетворила на фарс громадське обговорення Статуту міста - заява

Статут Одеси можна приймати лише після затвердження його на місцевому референдумі, оскільки «процес громадського обговорення проекту Статуту, винесений комісією міськради з доопрацювання проекту цього документа, остаточно перетворився на фарс».

Про це йдеться в заяві одеського Комітету захисту свободи слова, прав журналістів і інформаційного забезпечення прозорості діяльності державних органів, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як зазначається в документі, підписаному журналістом Леонідом ШТЕКЕЛЕМ, громадськими діячами Сергієм ГУЦАЛЮКОМ, Володимиром МАКСИМОВИЧЕМ та іншими, ще в грудні 2010 року, коли було обнародувано склад комісії «лише з чиновників і депутатів міськради, стало зрозуміло - це прямий шлях до узурпації влади».

«Адже ні адміністрація Руслана БОДЕЛАНА, ні Едуарда ГУРВІЦА не наважувалися розглядати цей важливий документ без участі представників громадськості. На відміну від нинішньої міської влади, перш за все членів депутатської більшості, які йшли на вибори з гаслом розширення внутрішньоміської демократії і забезпечення прав одеситів, а після виборів викинули як непотрібний старий одяг свої гучні передвиборчі обіцянки і рушили шляхом остаточного позбавлення одеситів будь-яких прав на участь в управлінні містом», - наголошують автори заяви.

За їхніми словами, автори проекту Статуту поклопотали про те, щоб не існувало процедури ухвалення змін до цього проекту. «Тобто всі, хто що-небудь пропонує чи до чогось закликає, виявляються заручниками тієї самої комісії. Не публікуються ні нові пропозиції, ні альтернативні варіанти, ні реальні експертні оцінки представників громадськості», - відзначають представники громадськості.

«Міра закритості обговорення проекту Статуту міста перевершує все, що було в нашій новітній історії», - говориться в заяві, автори якої констатують, що «головне питання Статуту міста – це не історична довідка і не гімн. Головне питання – питання влади, завдання Статуту – визначити механізми перерозподілу влади в місті, надання одеситам реальних повноважень, які декларує Конституція України».

Представники громадськості Одеси не заперечують, що і «депутати попередніх каденцій Одеської міської ради не хотіли ділитися своєю владою з городянами і тому не приймали Статут. Нинішній же депутатський корпус і нинішня команда мера пішли іншим, глибоко цинічним і брехливим шляхом: вони повністю вихолостили проект Статуту, реально позбавивши одеситів навіть мінімальних прав у своєму рідному місті, і назвали цей документ Статутом».

Причому, наголошується в заяві, «автори проекту Статуту впевнені, що в умовах тотального недовір`я всіх до всіх, в умовах повної політичної байдужості одеситів, цей документ буде прийнято тихо і непомітно, і одного разу вранці одесити дізнаються, що у них дійсно немає ніякої влади в місті».

Примітний той факт, зазначається в заяві, що «ряд політичних партій, що мають свої фракції в міськраді й перебувають в опозиції до нинішньої міської влади, дружно підмахнули цей антинародний проект, який розподіляє одеситів на дві групи. Одні у влади з правами – депутати і чиновники, а другі, безправні – всі решта».

При цьому автори заяви впевнені, що ухвалення цього проекту Статуту означає, що «фальсифікації на місцевих виборах 2010 року здадуться просто безневинними забавами на наступних місцевих виборах. І всі сьогоднішні опозиціонери будуть просто викинуті з процесу створення єдиної й монолітної партії влади».

«В умовах, коли не існує процедури внесення поправок до проекту Статуту, коли не існує навіть найменшого впливу громадськості на процес ухвалення Статуту, єдиний шлях – проведення загальноміського референдуму з ухвалення Статуту», - наголошується в заяві одеського Комітету захисту свободи слова, прав журналістів та інформаційного забезпечення прозорості діяльності державних органів.