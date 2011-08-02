Держприкордонслужба завершує формування підрозділів морського спецназу.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, про це сказав перший заступник голови відомства Павло ШИШОЛІН.

«Сьогодні завершується підготовка підрозділів активних дій на воді Держприкордонслужби України». - сказав П.ШИШОЛІН. Вони сформовані в Південному та Азово-Чорноморському регіональних управліннях. Наразі завершується робота з їх оснащення, йде практична підготовка персоналу. Проведена низка тренінгів спеціалістами з інших держав, де є такі формування. Уже в серпні цього року пройдуть навчання підрозділів активних дій на воді, після яких вони приступлять до виконання покладених обов’язків.

Як запевнив П.ШИШОЛІН, основне завдання цих підрозділів – «припинення правопорушень безпекового характеру на морі: виявлення зброї, наркотиків, незаконних мігрантів, спроб приставання до берегів поза пунктами пропуску». «Їх персонал буде здійснювати огляд суден на рейдах, під час руху у внутрішніх і територіальних водах нашої держави, припиняти порушення законодавства України з прикордонних, міграційних, природоохоронних чи інших питань, затримувати плавзасоби, екіпажі яких не виконали вимоги прикордонних нарядів. Також на них буде покладена функція боротьби з браконьєрством, у тому числі і в територіальному морі», - сказав П.ШИШОЛІН. За його словами, ці підрозділи підготовлені для висадки на маломірних суднах, їх переслідування, абордажу, затримання. Це комплексні підрозділи, їх персонал добре підготовлений фізично та у правовому відношенні (здатний локалізувати фізичний супротив порушників, правильно оформити процесуальні документи), а також отримав хорошу підготовку зі здійснення оглядової роботи тощо.

«Виокремлення елементів, які будуть займатися активними діями на воді, відбулося в рамках заходів з реформування мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України. Нам практично довелося повністю переробити структуру всіх підрозділів, ввести нові штати, починаючи від прикордонних загонів, регіональних управлінь, повністю реформувати і модернізувати мобільний прикордонний загін», - розповів перший заступник голови Держприкордонслужби України.