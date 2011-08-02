Азарову соромно за стан лікарень, в яких лікуються постраждалі гірники

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що йому соромно за стан лікарень, в яких лікуються гірники, які постраждали внаслідок аварій на шахтах в Луганській і Донецькій областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у ході поїздки до Вінницької області.

«Я ось у неділю був у Макіївці, провідував постраждалих в результаті аварії, зайшов до лікарні - і мені соромно. Мені, прем'єр-міністру, соромно, що постраждалі знаходяться в таких умовах», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня сталися аварії на шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області і на шахті "Суходільська-Східна" в Суходольську Луганської області.

У результаті аварії на макіївській шахті загинули 11 гірників, ще четверо (3 жінки та 1 чоловік) отримали травми різного ступеня тяжкості.

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходольська-Східна" Луганської області склало 26 людей, ще двоє постраждали.