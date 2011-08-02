Держфонд молодіжного будівництва планує видати пільгові кредити 450 молодим сім'ям

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву цього року планує видати пільгові кредити 450 молодим сім`ям, забезпечити державною підтримкою близько 800-900 сімей за програмою доступного житла.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХИН.

За його словами, в липні ц.р. 53 молодих сім`ї одержали державну підтримку у розмірі 37,8 млн. грн. за програмою доступного житла.

«Я думаю, що найближчого місяця ми повністю освоїмо ті кошти, що нам виділяються. Сьогодні передбачено на цю програму 100 млн. грн. Ми знаємо, що є воля уряду, як тільки но будуть освоєні ці кошти, переглянути і збільшити кошти на цю програму», - сказав голова відомства.

Л.РИСУХИН уточнив, що в програмі доступного житла половину становлять молоді сім`ї (із 590 сімей, які одержали державну підтримку в 2010 році, було 277 молодих сімей).

За даними голови правління фонду, за програмою пільгового кредитування цього року з державного бюджету передбачено 60 млн. грн., із місцевих – 40 млн. грн., із статутного капіталу фонду – 31 млн. грн.

«Тобто ми десь на 130 млн. грн. передбачаємо видати пільгових кредитів. На сьогодні з бюджету профінансовано 29 млн. грн., видано 86 кредитів, місцевими бюджетами профінансовано 15,8 млн. грн., видано 61 кредит, із статутного капіталу 37 кредитів ми вже видали молодим сім`ям. Ми чекаємо, що за програмами пільгового кредитування десь 450 сімей у нас зможуть одержати кредити (минулого року - 290) і за програмою доступного житла, я думаю, сімей 800-900 як мінімум, якщо залишиться цей рівень фінансування, також будуть забезпечені державною підтримкою», - пояснив Л.РИСУХИН.