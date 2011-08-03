Івано-Франківськ нагороджено премією ім. Альфреда Хаберманна

Івано-Франківськ став першим містом на пост-радянських теренах, нагородженим премією ім. Альфреда Хаберманна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, експертна комісія представників міжнародної Спілки художніх ковалів Чехії, Моравії і Сілезії, а також музею ім. Коменського у Пршерові (Чеська Республіка) і пані Крістіни Хаберманн фон Гох присудила Івано-Франківську премію ім. Альфреда Хаберманна.

Премія офіційно буде вручена 27 серпня 2011 року на ювілейній ХХХ Міжнародної зустрічі майстрів художнього ковальства «Гефайстон» у замку Гельфштин (Чеська Республіка).

Довідка УНІАН. Альфред Хаберманн (1930-2008) - видатний європейський майстер обробки металу, який створив нові форми, розробив власну унікальну «мову» в мистецтві ковки.

Перша зустріч ковалів у Гельфштині була організована за ініціативою А.Хаберманна і Марцели Клецкерової з краєзнавчого Музею історії і культури чеського міста Пшеров у 1981 році. Згодом такі міжнародні зустрічі стали щорічними, їхня мета – пропаганда ковальського мистецтва і обмін досвідом, просування справжнього художнього мистецтва.

В Івано-Франківську пропагується і шанується мистецтво художнього ковальства. Зокрема, до Дня міста відбувається традиційний щорічний Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва "Свято ковалів". Учасники кожного фестивалю створюють спільну ковану композицію, яку дарують місту. Цього року "Свято ковалів", в якому взяли участь майстри із понад 20 країн світу, відбувалося удев’яте.