Ющенко оскаржить у Верховному суді рішення ВАСУ щодо Шухевича та Бандери

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО оскаржить у Верховному суді рішення Вищого адміністративного суду про незаконність його указів щодо присвоєння головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степану Бандері звання Герой України.

Про це УНІАН повідомили в партії «Наша Україна».

«Неоднакове застосування Вищим адміністративним судом України норм матеріального права у справі про позбавлення Романа Шухевича та Степана Бандери звання Герой України до тотожних справ є приводом для звернення до Верховного суду України. У подібних справах та в однакових правових обставинах суд приймав прямо протилежні рішення. Так, зокрема, позов того ж ОЛЕНЦЕВИЧА, який оскаржував указ Президента ЮЩЕНКА про нагородження орденом Богдана Хмельницького за розвиток українсько-лівійських відносин Муаммара Аль-КАДДАФІ, не був задоволений судом», - зазначається у коментарі.

У партії вважають, що в даному випадку суд підійшов до справи вибірково та з політичних міркувань.

У свою чергу, прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННІКОВА зазначила, що, на думку екс-Президента, рішення ВАСУ не має значення. «Шухевич і Бандера вже давно є Героями України в серцях українців. Вони були і будуть героями. Звання Герой України не визначає - були вони громадянами незалежної України чи ні. Вони виборювали українську незалежність», - наголосила І.ВАННІКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Вищий адміністративний суд України залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Також сьогодні ВАСУ залишив у силі ухвалу Донецького окружного адмінсуду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адмінсуду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним та скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України".