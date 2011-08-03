Більшість українців вважають, що зараз час злодіїв, політиканів і жебраків - опитування

Нинішній час більшість громадян "визначають як час злодіїв, шахраїв" (48%), політиканів (44%) і жебраків (40%).

Про це сказала на прес-конференції директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина БЕКЕШКІНА, презентуючи результати багаторічного проекту Інституту соціології НАН України "Моніторинг соціальних змін", який було розпочато в 1992-1994 роки. Вона зазначила, що в квітні 2011 року було опитано 1200 осіб за репрезентативною вибіркою.

За її словами, з цими оцінками солідарні жителі всіх регіонів України. Вона додала, що лише незначна частина опитаних визначила наш час як час моральних авторитетів (11%), талантів (7,5%) і професіоналів (7%).

Результати опитування показують, що провідну роль в житті українського суспільства відіграють мафія, злочинний світ - 40% опитаних, підприємці, бізнесмени - 37%, лідери політичних партій - 31%, чиновники - 30%. У порівнянні з 1994 роком зменшилася визнання населенням ролі робітників (з 23 до 15%), селян (з 21 до 10%), інтелігенції (з16 до 10%), керівників державних підприємств (з 16 до 11%) та сільгосппідприємств (з 11 до 5%). У той же час роль підприємців, бізнесменів у свідомості людей зросла з 24 до 37%, лідерів політичних партій - з 24 до 31% і мафії, злочинного світу - з 34 до 40%.