Кількість працевлаштованих інвалідів зросла на 23% - до 5,2 тис. осіб

Кількість працевлаштованих людей із обмеженими можливостями в Україні в першому півріччі 2011 року становила 5,2 тис. осіб, що на 23% більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це повідомляє Держслужба зайнятості, посилаючись на інформацію Державної служби з питань інвалідів і ветеранів.

Зокрема, в службі зазначили, що впродовж останніх 8 років зростає кількість осіб з інвалідністю, які звертаються за послугами до служби зайнятості. З початку року їх кількість становила майже 23,6 тис. осіб.

За сприяння Держслужби зайнятості в 2010 році роботу знайшли 9 тис. осіб із особливими потребами, з них кожен третій проходив навчання за направленням служби.

У Держслужбі з питань інвалідів і ветеранів зазначають, що в Україні продовжує діяти Модель працевлаштування і забезпечення зайнятості людей з інвалідністю, розроблена експертами проекту Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості» за підтримки програми розвитку ООН і Міжнародної організації праці.