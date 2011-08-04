На Волині сьогодні розпочинаються Європейські дні добросусідства

На Волині сьогодні розпочинають Європейські дні добросусідства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної ради, цього року міжнародні заходи проходитимуть у два етапи: 4-7 серпня в Шацькому районі, зокрема у населених пунктах Адамчуки-Збереже (Кордон-1055), та 13-15 серпня – в Іваничівському районі на території сіл Кречів-Крилів (Кордон-835). Це - безпосередньо біля лінії українсько-польського державного кордону.

Мета проведення Днів Добросусідства, які на Волині пройдуть вже втретє, - пропагування відкритого і приязного кордону між Європейський Союзом і Україною. «Такі Дні виконують роль символу поєднання та братерства, сприяють розвитку українсько-польської співпраці та євроінтеграції, а особливо у прикордонному регіоні в рамках розширення Шенгенської зони та у контексті підготовки до Євро- 2012», - йдеться в повідомленні.

У рамках святкування заплановано українсько-польський забіг «Полісся», заїзди на велосипедах із зупинкою у селі Світязь, змагання з веслування на байдарках Бугом, міжнародна конференція на тему: «Наше Полісся - Наш Буг», Надбужанський ярмарок.

Також відбудеться форум транскордонної співпраці; музично-мистецьке дійство; екуменічна молитва; футбольний матч; кулінарний пікнік з традиційною кухнею та інтеграційні заходи для дітей та молоді.