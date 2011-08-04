Глава Донецької облради: відносини з сином Януковича не вплинуть на політику в регіоні

Новий голова Донецької обласної ради Андрій ФЕДОРУК запевнив, що його особисті хороші стосунки з сином Президента України Олександром ЯНУКОВИЧЕМ не вплинуть на політичне життя в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав А.ФЕДОРУК сьогодні на своїй першій прес-конференції після обрання головою облради.

А ФЕДОРУК підтвердив, що до приходу до облради працював в одній корпорації («МАКО») з А.ЯНУКОВИЧЕМ, але підкреслив, що при переході до облради ніяких бізнес-контактів з ним не підтримував.

«Стосовно моєї попередньої роботи, я думаю, що всім вже видно, що за час моєї роботи на посаді заступника голови якихось там бізнес-контактів або бізнес-інтересів своєї колишньої корпорації, там, де я працював, я не підтримував. Тобто, зобов'язань ні фінансового плану, ніяких інших бізнес-інтересів у мене з ними немає», - сказав А.ФЕДОРУК.

За словами глави облради, він підтримує стосунки з А.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Стосовно особистих інтересів - так, ми з ним підтримуємо людські відносини. Коли є час, тоді проводимо зустрічі, але по телефону спілкуємося дуже рідко», - зазначив А.ФЕДОРУК.

«Я думаю, що надалі якісь особисті стосунки на політичне життя регіону і роботу обласної ради не вплинуть, і заважати не будуть», - додав він.

А.ЯНУКОВИЧ є президентом будівельної корпорації «МАКО».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член фракції Партії регіонів А.ФЕДОРУК, який раніше обіймав посаду виконуючого обов'язки голови Донецької обласної ради, був обраний головою ради.

Його кандидатура була єдиною, винесеної на голосування.