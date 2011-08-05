Реформування системи охорони здоров'я України розпочнеться в 2014 р. - Аніщенко

Реформування системи охорони здоров'я України розпочнеться в 2014 р. після проведення реформ в пілотних регіонах.

Про це в інтерв'ю газеті «Комерсант - Україна» сказав міністр охорони здоров'я Олександр АНІЩЕНКО.

Говорячи про закони, які регулюють реформування системи охорони здоров'я, прийняті Верховною Радою України міністр зазначив: «Реформування передбачає поділ медичної допомоги на види і фінансування кожного з цих видів окремо. Спочатку зміни торкнуться пілотних регіонів - там будуть створюватися центри первинної медичної допомоги. Цей етап передбачається завершити до кінця I кварталу 2012 року. Потім будуть створені служба екстреної медичної допомоги та госпітальні округи, після чого відбудеться перепрофілювання лікарень. У кожному госпітальному окрузі повинна працювати одна лікарня інтенсивного лікування для пацієнтів з гострими захворюваннями, крім того, будуть лікарні планового лікування, відновного лікування, хоспіси. У 2013 році ця модель буде випробовуватися, щоб в 2014 році можна було судити про результати. Якщо все пройде вдало, з середини 2014 року ми можемо починати реформування системи охорони здоров'я всієї країни".

"Загальна характеристика така - пацієнти і медичні працівники незадоволені існуючою системою охорони здоров'я. Ст. 49 Конституції гарантує безкоштовне надання медичної допомоги. Але існуюче фінансування системи охорони здоров'я, дефіцит кадрів і погане матеріально-технічне забезпечення не дозволяють нам надавати медичну допомогу безкоштовно і одночасно якісно. Якість - це хороша професійна підготовка лікарів, забезпеченість діагностичною і лікувальною апаратурою. Лікар повинен призначати препарат, необхідний в даній ситуації, а не той, що дешевше. Тому зараз, приходячи до лікаря, ми повинні шукати кошти на лікування з власного гаманця. На жаль", - сказав А. АНІЩЕНКО.

Зокрема, як приклад реформування медичної галузі міністр зазначив Казахстан, де вже вдалося створити мережу закладів первинної медичної допомоги.

"Ми теж повинні прагнути до цього. В Україні сьогодні 43,6% пацієнтів звертаються зі скаргами не до терапевта, а відразу до профільного спеціаліста, якого обирають самостійно. Вибирають найчастіше неправильно, що призводить до порожніх витрат часу і грошей. Всі ці проблеми повинна вирішити розпочата нами реформа системи охорони здоров'я", - зазначив міністр.