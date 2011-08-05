Ціни на презервативи й памперси не повинні підвищуватися - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що ціни на презервативи й памперси не повинні підвищуватися.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідаю на один з найбільш поширених і обговорюваних сьогодні питань. Презервативи не повинні дорожчати! Однозначно ми звільнимо від оподаткування благодійні фонди та організації, які постачають в нашу країну засоби захисту від СНІДу. Ціни на памперси також не повинні підвищуватися. Безумовно, я розумію ступінь важливості здоров'я і комфорту українців, у тому числі і самих маленьких ", - вважає М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою виключив презервативи зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ.

Фонд «АНТИСНІД» дуже стурбований цим рішенням уряду, оскільки це рішення призведе до подорожчання презервативів. За інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІДу країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 350 тисяч осіб (1,3% населення країни у віці 15-49 років). На сьогодні наша країна - перша в Європі за темпами поширення ВІЛ.

Крім цього, від нововведень можуть постраждати і сім'ї з маленькими дітьми - з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключені, наприклад, дитячі пелюшки і підгузники, різні види сосок та аналогічні товари для дітей, ваги - в тому числі і для зважування немовлят. Крім того, до нового списку не увійшли й інші позиції, що зачіпають інтереси сотень тисяч людей - наприклад, медичні і хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени ПІНЧУК «АНТИСНІД».