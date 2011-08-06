На Хрещатику учасники акції на підтримку Тимошенко вже встановили 20 наметів

На Хрещатику біля Печерського районного суду Києва, де розпочалася безстрокова акція на підтримку екс-прем’єра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, вже встановлено 20 наметів з табличками громадських приймалень опозиційних народних депутатів.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми тут для того, щоб підтримати Юлію ТИМОШЕНКО, ми будемо проводити роз’яснювальну роботу серед населення, і сподіваємося, що в понеділок Юлію ТИМОШЕНКО відпустять", - сказав депутат з фракції "БЮТ-"Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

На металевих огорожах біля наметів написи: "Новый порядок – вся страна стала зоной", "Януковича – на нары!", "Братва дорвалася не до тих", "Когда вас будут выбрасывать из квартиры, будет уже поздно". Біля наметів чергують працівники правоохоронних органів.

Вхід до двору Печерського суду перекритий залізним парканом і охороняється працівниками "Грифону".

Вздовж вулиці Богдана Хмельницького стоять п’ять автобусів із затемненими вікнами з написом "Почесна варта. Внутрішні війська України", вщент заповнені працівниками МВС.

Як повідомлялося, партія "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти незаконного арешту Ю.ТИМОШЕНКО вчора, 5 серпня, коли закликала киян, мешканців інших областей України кожного дня долучатися до мирного мітингу під стінами Печерського районного суду на Хрещатику.

"Позбавлення свободи лідера опозиції – це лише інструмент, це вирішальний крок ЯНУКОВИЧА до встановлення в Україні авторитарного режиму, до повної й довічної окупації України його кримінально-олігархічним кланом. Чи вдасться йому здійснити цей план, залежить від активності суспільства, від наших спільних зусиль. "Батьківщина" закликає приєднуватися до акції протесту всіх тих, хто не хоче диктатури та авторитаризму в Україні", - йдеться в заяві партії.